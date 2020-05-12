Англия

Испанец вернется в мадридский клуб.

Руководство Арсенала приняло решение не вступать в переговоры с Реалом о продлении аренды полузащитника Дани Себальоса, утверждает El Confidencial.

По данным источника, изначально клуб рассматривал вариант, чтобы и вовсе выкупить контракт игрока на полноценной основе, но после консультаций с тренерским штабом было решено отказаться от идеи.

В текущем сезоне полузащитник провел 24 поединка в составе Арсенала, отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что на Себальоса не рассчитывают и в Реале, так как клуб хочет отправить хавбека вновь в аренду на будущий сезон.