Испанец вернется в мадридский клуб.
Дани Себальос, getty images
12 мая 2020, 09:19
Руководство Арсенала приняло решение не вступать в переговоры с Реалом о продлении аренды полузащитника Дани Себальоса, утверждает El Confidencial.
По данным источника, изначально клуб рассматривал вариант, чтобы и вовсе выкупить контракт игрока на полноценной основе, но после консультаций с тренерским штабом было решено отказаться от идеи.
В текущем сезоне полузащитник провел 24 поединка в составе Арсенала, отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что на Себальоса не рассчитывают и в Реале, так как клуб хочет отправить хавбека вновь в аренду на будущий сезон.