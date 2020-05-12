Англия

"Шпоры" ищут усиление на позицию фулбэка.

Руководство Тоттенхэма в ближайшее трансферное окно может постараться приобрести крайнего защитника Лестера Бена Чилвелла, сообщает Express.

По данным источника, в услугах английского футболиста всерьез заинтересован главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо. Отмечается, что Тоттенхэм столкнется с серьезной конкуренцией со стороны Челси.

Отмечается, что стоимость Чилвелла составит 40 миллионов фунтов, и лондонцы уже контактировали с представителями Лестера о возможном трансфере.

Ранее сообщалось, что Челси может отказаться от варианта с Чилвеллом, купив у Порту Алекса Теллеса.