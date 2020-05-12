Англия

Француз находится все ближе к Олд Траффорд.

Руководство Манчестер Юнайтед готово выделить 60 миллионов фунтов на трансфер нападающего Лиона Муссы Дембеле, сообщает Express.

По данным источника, "манкунианцы" уверены в том, что им удастся совершить покупку французского футболиста, а "ткачи" согласятся отпустить игрока за предложенную сумму.

Отмечается, что менеджер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер трижды отправлял скаутов на матчи Лиона в течение сезона. Кроме того, конкуренцию "красным дьяволам" готов составить Челси.

Ранее английские СМИ сообщали, что и сам Дембеле готов покинуть французов и переехать в стан манчестерской команды.