Француз находится все ближе к Олд Траффорд.
Мусса Дембеле, getty images
12 мая 2020, 12:29
Руководство Манчестер Юнайтед готово выделить 60 миллионов фунтов на трансфер нападающего Лиона Муссы Дембеле, сообщает Express.
По данным источника, "манкунианцы" уверены в том, что им удастся совершить покупку французского футболиста, а "ткачи" согласятся отпустить игрока за предложенную сумму.
Отмечается, что менеджер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер трижды отправлял скаутов на матчи Лиона в течение сезона. Кроме того, конкуренцию "красным дьяволам" готов составить Челси.
Ранее английские СМИ сообщали, что и сам Дембеле готов покинуть французов и переехать в стан манчестерской команды.