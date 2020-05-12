Англия

Аргентинец вспомнил об успехе команды в Лиге чемпионов.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне сравнил игру своей команды с выступлениями боксера и вспомнил о победе над Ливерпулем в Лиге чемпионов.

В 1/8 финала текущего розыгрыша ЛЧ "матрасники" обыграли Ливерпуль с общим счетом 4:2 и прошли в следующий раунд.

"Футбол похож на бокс, нужно знать, когда правильно атаковать. Атлетико знает свои преимущества.

Хороший пример – матч с Ливерпулем, невероятной командой. Мы знали, что можем создать им проблемы. Когда они говорят, что нам повезло, я думаю о команде, которая проигрывала со счетом 0:2 и забила три гола. Это не удача. В этом случае нужно оценивать выступление в целом.

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У Мораты было повреждение. Я совершал самоубийство, оставляя его на поле, но он забил", – рассказал Симоене в интервью AFA.

Ранее Симеоне назвал голкипера Яна Облака одним из героев дуэли с Ливерпулем.

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