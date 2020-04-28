Football.ua предлагает проверить свои знания о Диего Симеоне.
Диего Симеоне, getty images
28 апреля 2020, 16:20
Сегодня 50 лет исполняется Диего Симеоне. У него за плечами большая карьера: он сыграл за сборную больше Марадоны, при этом смог стать своим в Европе ещё в бытность игроком.
В честь дня рождения символа Атлетико мы подготовили специальный квиз.
Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке.
Горка Элустондо
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