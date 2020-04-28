Тесты

Football.ua предлагает проверить свои знания о Диего Симеоне.

Сегодня 50 лет исполняется Диего Симеоне. У него за плечами большая карьера: он сыграл за сборную больше Марадоны, при этом смог стать своим в Европе ещё в бытность игроком.

В честь дня рождения символа Атлетико мы подготовили специальный квиз.



Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке.

Горка Элустондо

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