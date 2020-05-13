Англия

Немец намерен отработать контракт с "канонирами" до конца.

Хавбек Месут Озил не намерен менять клубную прописку в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Fanatik.

Немецкий футболист желает отработать контракт с северолондонским клубом до конца. Соглашение сторон рассчитано до 2021 года, по которому Озил зарабатывает порядка 15 млн фунтов в год.

В текущем сезоне 31-летний полузащитник провел 23 матча за "канониров", отметившись 1 голом и 3 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Арсенал вряд ли будет предлагать Озилу новый контракт.

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