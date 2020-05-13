Немец намерен отработать контракт с "канонирами" до конца.
Месут Озил, Getty Images
13 мая 2020, 09:00
Хавбек Месут Озил не намерен менять клубную прописку в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Fanatik.
Немецкий футболист желает отработать контракт с северолондонским клубом до конца. Соглашение сторон рассчитано до 2021 года, по которому Озил зарабатывает порядка 15 млн фунтов в год.
В текущем сезоне 31-летний полузащитник провел 23 матча за "канониров", отметившись 1 голом и 3 ассистами.
Ранее также сообщалось, что Арсенал вряд ли будет предлагать Озилу новый контракт.
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