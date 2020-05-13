Англия

Орье может уехать в Рим, Сандро — в Лондон.

В ближайшее трансферное окно может состояться обмен крайними защитниками между Тоттенхэмом и Ювентусом. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

"Шпоры" намерены подписать нового правого защитника, а потому готовы расстаться с Сержом Орье. Также Жозе Моуриньо требуется и левый фулбек.

Одним из приоритетных вариантов для Тоттенхэма является Алекс Сандро из Ювентуса. Учитывая то, что "старой синьоре" также нужен правый защитник, клубы могут совершить трансферный обмен. На данный момент стороны ведут переговоры.

Также Тоттенхэм следит за Тимоти Кастанем из Аталанты.

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