Англия

"Шпорам" придется бороться за игрока с другим английским клубом.

Правый фулбек Аталанты Тимоти Кастань попал в сферу интересов Тоттенхэма. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Источник информирует, что "шпоры" уже контактировали с итальянским клубом насчет возможного трансфера.

Контракт футболиста с "богинями" рассчитан до лета 2021 года, а потому в ближайшее трансферное окно бергамаски могут согласиться на продажу футболиста в срочном порядке. По данным Transfermarkt, стоимость 24-летнего бельгийца составляет 16 млн евро.

На счету Кастаня 2 гола и 2 результативных передачи в 19 матчах за Аталанту в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что Кастанем также интересуется Лестер Сити.

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