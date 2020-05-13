Англия

"Шпоры" ищут альтернативу Харри Кейну.

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле стал трансферной целью Тоттенхэма. Об этом сообщает Football.london.

Пока Харри Кейн продолжает восстанавливаться после травмы, "шпоры" приняли решение искать потенциальную замену своему лидеру, который вскоре и вовсе может покинуть клуб.

Одним из приоритетных вариантов является лидер атаки Лацио Чиро Иммобиле, за которого "шпорам" придется выложить не менее 40 млн евро, в случае успешных переговоров.

В текущем сезоне Иммобиле демонстрирует впечатляющую статистику. В 33 матчах за "бьянкочелести", игрок отметился 30 голами и 7 ассистами.

На 30-летнего итальянца также претендует Эвертон.

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