Нападающий Лацио Чиро Иммобиле стал трансферной целью Тоттенхэма. Об этом сообщает Football.london.

Пока Харри Кейн продолжает восстанавливаться после травмы, "шпоры" приняли решение искать потенциальную замену своему лидеру, который вскоре и вовсе может покинуть клуб.

Одним из приоритетных вариантов является лидер атаки Лацио Чиро Иммобиле, за которого "шпорам" придется выложить не менее 40 млн евро, в случае успешных переговоров.

В текущем сезоне Иммобиле демонстрирует впечатляющую статистику. В 33 матчах за "бьянкочелести", игрок отметился 30 голами и 7 ассистами.

На 30-летнего итальянца также претендует Эвертон.

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