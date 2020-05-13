"Шпоры" ищут альтернативу Харри Кейну.
Чиро Иммобиле, Getty Images
13 мая 2020, 12:10
Нападающий Лацио Чиро Иммобиле стал трансферной целью Тоттенхэма. Об этом сообщает Football.london.
Пока Харри Кейн продолжает восстанавливаться после травмы, "шпоры" приняли решение искать потенциальную замену своему лидеру, который вскоре и вовсе может покинуть клуб.
Одним из приоритетных вариантов является лидер атаки Лацио Чиро Иммобиле, за которого "шпорам" придется выложить не менее 40 млн евро, в случае успешных переговоров.
В текущем сезоне Иммобиле демонстрирует впечатляющую статистику. В 33 матчах за "бьянкочелести", игрок отметился 30 голами и 7 ассистами.
На 30-летнего итальянца также претендует Эвертон.
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