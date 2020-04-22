Карло Анчелотти твердо намерен переманить своего соотечественника на Гудисон Парк.
Чиро Иммобиле, Getty Images
22 апреля 2020, 10:31
Нападающий Лацио Чиро Иммобиле стал объектом для интереса со стороны Эвертона. Об этом сообщает Citta Celeste.
"Ириски" наблюдают за 30-летним итальянцем с того момента, когда их команду возглавил соотечественник Чиро Карло Анчелотти.
Ливерпульский клуб твердо намерен подписать футболиста в ближайшее трансферное окно и готово платить ему 8 млн евро в год, что сделает Иммобиле самым высокооплачиваемым игроком команды. На данный момент таковым на Гудисон Парк является Бернард (7 млн евро)
В текущем сезоне Иммобиле демонстрирует впечатляющую статистику. В 33 матчах за "бьянкочелести", игрок отметился 30 голами и 7 ассистами.
Ранее сообщалось, что Эвертон также следит за Алланом.
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