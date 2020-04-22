Италия

Карло Анчелотти твердо намерен переманить своего соотечественника на Гудисон Парк.

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле стал объектом для интереса со стороны Эвертона. Об этом сообщает Citta Celeste.

"Ириски" наблюдают за 30-летним итальянцем с того момента, когда их команду возглавил соотечественник Чиро Карло Анчелотти.

Ливерпульский клуб твердо намерен подписать футболиста в ближайшее трансферное окно и готово платить ему 8 млн евро в год, что сделает Иммобиле самым высокооплачиваемым игроком команды. На данный момент таковым на Гудисон Парк является Бернард (7 млн евро)

В текущем сезоне Иммобиле демонстрирует впечатляющую статистику. В 33 матчах за "бьянкочелести", игрок отметился 30 голами и 7 ассистами.

Ранее сообщалось, что Эвертон также следит за Алланом.

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