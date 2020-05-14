Англия

"Ириски" не рассчитывают на опытного голкипера.

Эвертон готов отпустить резервного голкипера Маартена Стекеленбурга до окончания сезона, сообщает Football Insider.

Контракт опытного стража ворот с ливерпульским клубом подходит к концу, и он, скорее всего, завершит карьеру. "Ириски" готовы отпустить нидерландского вратаря и заняться поисками другого резервного голкипера.

Стекеленбург выступает в составе Эвертона с 2016 года, но не выходил на поле с октября 2018-го.

Ранее сообщалось, что Стекеленбург вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов перед Евро-2020.

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