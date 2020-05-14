Англия

Португалец остро отреагировал на нежелание некоторых своих коллег возобновлять сезон в ближайшее время.

В Англии состоялась видеоконференция членов Ассоциации тренеров лиги, в которой в том числе принял участие Жозе Моуриньо.

Португалец является приверженцем скорого возобновления сезона в АПЛ. Однако немного иного мнения некоторые другие коллеги португальца. Моуриньо раскритиковал противников идеи возобновления чемпионата в ближайшее время.

"Если вы не хотите играть, оставайтесь дома и смотрите Бундеслигу!", — приводит слова португальца The Mirror.

Одной из возможных дат возобновления английской Премьер-лиги является 16 июня.

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