Англия

Хавбек рассказал о взаимоотношениях с менеджером.

Полузащитник Вест Хэма Джек Уилшир рассказал о работе с бывшим главным тренером Арсенала Арсеном Венгером в стане "канониров".

"Мы спорили с ним несколько раз. Когда я впервые попал в команду, я играл на правом фланге, и я действительно наслаждался этим. Я никогда не видел себя там, но в итоге мне очень понравилась эта позиция".

"Тогда, когда я начал играть в Премьер-лиге, мы играли 4-2-3-1, и я играл в опорной зоне в центре поля. Я думаю, что это было только из-за травм в то время. Венгер был вынужден оставить меня на этой позиции".

"Возвращаясь на поле после травм, Венгер видел меня в роли "десятки". Мы немного спорили, так как мне не очень нравилось играть там", — сказал Уилшир In Lockdown.

Ранее хавбек заявил, что был уверен, что он не заслуживает играть в составе Арсенала.