Англия

Англичанин вспомнил о первых днях в первой команде "канониров".

Полузащитник Вест Хэма Джек Уилшир является воспитанником Арсенала, поэтому никогда не скрывал своей любви к лондонскому клубу. Уже в 16-летнем возрасте англичанин получил приглашение в первую команду "канониров" и вскоре дебютировал в АПЛ. Как оказалось, в тот момент Уилшир чувствовал себя недостаточно качественным игроком для выступлений за Арсенал.

"Сеск Фабрегас всегда делился со мной советами. Тогда в команде уже был Киран Гиббс, а немного позже присоединился Аарон Рэмси. Во время предсезонной подготовки мы очень сдружились, так как были практически одного возраста. В такие моменты молодые футболисты всегда стараются держаться вместе, особенно когда оказываются в первой команде".

"Тогда я старался сохранять спокойствие. Возможно, это прозвучит безумно, но я не ощущал, что заслуживаю находиться там. Чувствовал себя всего лишь ребенком. Несмотря на то, что у меня было очень много травм, в Арсенале мне представили шанс себя проявить", — заявил Уилшир в подкасте официальному сайту Арсенала.

Джек Уилшир находился в системе первой команды Арсенала в период с 2008 по 2018 год, а после назначения Унаи Эмери на пост главного тренера он решил перейти в Вест Хэм на правах свободного агента. За "канониров" англичанин провел в общей сложности 198 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 30 результативных передач.

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