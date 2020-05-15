Англия

Испанец рассказал о любви к "канонирам".

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас заявил, что несмотря на недавние вступления за Челси, ассоциирует себя в первую очередь с Арсеналом.

"Я человек Арсенала, и это будет частью меня на всю оставшуюся жизнь. Я никогда бы не подумал, что у меня будут смешанные чувства между "канонирами" и Челси. Я встретил много людей, выигрывал трофеи, быть часть команды. У меня много любви к этим клубам".

"Я не забываю, откуда я родом. Я пришел из академии в Барселоне, и я никогда этого не забуду, но выступать на самом высоком уровне я смог в Арсенале, и я этого не забуду тоже", — приводит слова Фабрегаса Goal.

Ранее испанский футболист высказал свое недовольство тем, что во Франции досрочно прервали Лигу 1.