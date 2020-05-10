Франция

Испанец считает, что руководство лиги сделало слишком поспешное решение.

Все спортивные соревнования во Франции, включая Лигу 1 и Лигу 2, досрочно завершены из-за пандемии коронавируса, однако это решение понравилось далеко не всем футболистам. Например, полузащитник Монако Сеск Фабрегас заявил, что сначала можно было ввести индивидуальные тренировки.

"Они приняли важное решение, но я не могу понять, почему они досрочно завершили сезон. Возможно, это решение было поспешным, поскольку все топ-чемпионаты все еще пытаются возобновить соревнования".

"Я понимаю, что в подобных ситуациях самое важное — здоровье людей, и я поддерживаю это на 100%. Однако, возможно, сначала стоило бы рассмотреть вариант с индивидуальными тренировками, ведь это абсолютно безопасно", — приводит слова Фабрегаса Goal.com со ссылкой на beIN SPORTS.

Напомним, ранее Сеск Фабрегас назвал причину непопадания Монако в еврокубки по итогам сезона-2019/20.

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