Испанец считает, что руководство лиги сделало слишком поспешное решение.
Сеск Фабрегас, Getty Images
10 мая 2020, 09:59
Все спортивные соревнования во Франции, включая Лигу 1 и Лигу 2, досрочно завершены из-за пандемии коронавируса, однако это решение понравилось далеко не всем футболистам. Например, полузащитник Монако Сеск Фабрегас заявил, что сначала можно было ввести индивидуальные тренировки.
"Они приняли важное решение, но я не могу понять, почему они досрочно завершили сезон. Возможно, это решение было поспешным, поскольку все топ-чемпионаты все еще пытаются возобновить соревнования".
"Я понимаю, что в подобных ситуациях самое важное — здоровье людей, и я поддерживаю это на 100%. Однако, возможно, сначала стоило бы рассмотреть вариант с индивидуальными тренировками, ведь это абсолютно безопасно", — приводит слова Фабрегаса Goal.com со ссылкой на beIN SPORTS.
Напомним, ранее Сеск Фабрегас назвал причину непопадания Монако в еврокубки по итогам сезона-2019/20.
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