Англия

"Синие" хотят приобрести английского вингера.

Руководство Челси хочет продать в будущее трансферное окно нападающего Альваро Морату и полузащитника Тьемуэ Бакайоко, сообщает Express.

По данным источника, лондонцы хотят выручить с продажи двух футболистов порядка 80 миллионов фунтов, чтобы инвестировать средства в покупку вингера Боруссии Д Джейдона Санчо, чья стоимость составляет 120 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Джейдон отметился 17 голами и 19 результативными передачами в 35 матчах во всех турнирах за дортмундцев.

Ранее сообщалось, что руководство "шмелей" и вовсе не намерены продавать игрока в межсезонье, желая сохранить его на следующий сезон.