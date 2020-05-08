Германия

Немецкий клуб рассчитывает сохранить своего лидера.

Боруссия Дортмунд настроена на то, что Джейдон Санчо останется в команде на следующий сезон, сообщает Sky Sports.

Тем не менее, источник, ссылаясь на окружение англичанина, утверждает, что сделка все еще вероятна, так как Санчо не собирается продлевать контракт с Боруссией Д.

[Читайте также] Следующая остановка: где продолжит карьеру Джейдон Санчо?

В нынешнем сезоне Джейдон отметился 17 голами и 19 результативными передачами в 35 матчах во всех турнирах за Боруссию.

Напомним, что ранее Санчо намекнул на свой переход в Манчестер Юнайтед.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.