Англия

Защитник похвалил своего наставника.

Защитник Арсенала Шкодран Мустафи высказал свое мнение о работе с главным тренером команды Микелем Артетой.

"Он похож на профессора. Он точно знает, как игроки должны работать с мячом, как должны реагировать на его потерю Это очень особенно".

"Когда я отдаю пас, я сразу сосредотачиваюсь на игроках соперника, но Артета хочет, чтобы я не выключался из игры".

"Когда тебе 28 и ты играл в разных странах и с разными тренерами, ты думаешь, что знаешь все, но потом Микель пришел, и показал вещи, которых я никогда не знал раньше", — цитирует Мустафи Goal.

Ранее сообщалось, что немецкий футболист пообещал пожертвовать более 16 тысяч пищевых пайков.