Англия

Защитник Арсенала решил помочь общине Ислингтона в Лондоне.

Немецкий центрбек Арсенала Шкодран Мустафи, сегодня на карантине отмечающий свой 28-й день рождения, решился на благотворительный жест.

"Я знаю, что в Ислингтоне есть люди, которым сейчас действительно тяжело. В свой день рождения я хочу поддержать общину и нашу арсенальскую семью", — написал защитник в Инстаграме.

"Я видел работу Совета Ислингтона и благотворительного фонда Арсенала – и собираюсь присоединиться к ним, предоставить более 16 тысяч пищевых пайков и других необходимых продуктов для тех в Ислингтоне, кто сейчас нуждается в помощи больше, чем когда-либо".

"Оставайтесь в безопасности, изо всех сил сохраняйте позитивный настрой и надеюсь, скоро мы сможем встретиться на Эмирейтс Стэдиум".

В нынешнем сезоне Шкодран Мустафи сыграл в 18 матчах за "канониров" во всех турнирах, отметившись голом и ассистом.

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