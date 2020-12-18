Англия

Football.ua вспоминает состав "красных дьяволов", который в последний раз выигрывал чемпионство в АПЛ.

Манчестер Юнайтед в данный момент проходит не через самый успешный период в своей истории. Один из самых популярных клубов в мире вряд ли является серьезным претендентом на чемпионский титул в АПЛ, а завоевание Лиги Европы и нескольких домашних кубков за последние пять лет вряд ли могут в полной мере удовлетворить болельщиков. После ухода сэра Алекса Фергюсона "красные дьяволы" с трудом определились с вектором развития и прошли через неоднозначные тренерские назначения и кадровые неудачи.

Легендарный шотландец проработал на Олд Траффорд 26 лет и добился с клубом невероятных успехов как во внутренних соревнованиях, так и в еврокубках. Состав в последний сезон его тренерской работы, возможно, нельзя сравнить с сильнейшими командами, которые были собраны им, но он сумел выжать максимум из имеющихся игроков и возрастных легенд клуба и привел их к последнему на данный момент чемпионству.

Football.ua предлагает вспомнить главных действующих лиц той команды и проследить их дальнейший путь в футболе.

Вратари

Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед) – испанец успел зарекомендовать себя еще в Атлетико, а на Олд Траффорд вышел на новый уровень и стал одним из лучших голкиперов современности. Фергюсон еще не полностью доверял молодому вратарю в его первые сезоны, но после его ухода он стал безоговорочным первым номером команды и показывал порой невероятную игру. В последнее время его выступления выглядят не так ярко на общем фоне, а болельщики "красных дьяволов" наверняка вспоминают его высокую зарплату и неоднократное желание покинуть клуб.

Андерс Линдегор (Хельсинборг) – был сменщиком де Хеа и поначалу часто его подменял, но потом прочно уселся в запас. После ухода из клуба без особых успехов поиграл в ВБА, Престоне и Бернли. В данный момент 35-летний страж ворот доигрывает в шведском Хельсинборге.

Защитники

Рафаэл (Башакшехир) – в отличие от своего брата-близнеца Фабио, Рафаэл проявил себя в Манчестер Юнайтед лучше и в том сезоне был основным правым защитником. Всего же в составе команды бразилец отыграл более 150 матчей, а летом 2015-го перешел в Лион, откуда перебрался в Башакшехир, где выступает и по сей день.

Патрис Эвра (завершил карьеру) – француз стал настоящей легендой клуба позднего периода Фергюсона, на протяжении восьми сезонов оставаясь основным левым защитником и выиграв огромное количество трофеев.

После ухода с Олд Траффорд в 2014 году Эвра отправился в Ювентус вовсе не доигрывать, а помог "бьянконери" завоевать в том числе два чемпионских титула Серии А. Его период в Марселе запомнился громким скандалом с болельщиком, из-за которого клуб расторг с ним контракт. В Вест Хэме он практически не играл и чаще напоминал о себе смешными видео в соцсетях, а теперь делает первые шаги в тренерской карьере.

Фил Джонс (Манчестер Юнайтед) – в 2011-м Юнайтед отдал за молодого и перспективного защитника Болтона 16,5 млн. Поначалу игрок неплохо себя проявлял, однако позже стал все чаще ошибаться и символизировал собой все неудачи клуба в новейшей истории. В прошлом сезоне 28-летний центрбек и вовсе утратил место в составе и довольствовался редкими выходами на поле, а сейчас не попадает и в заявку.

Рио Фердинанд (завершил карьеру) – многолетний лидер обороны команды Фергюсона, который вместе с Неманьей Видичем составлял практически непроходимую пару. В составе Юнайтед Фердинанд утвердился в статусе одного из самых титулованных игроков в истории английского футбола. Уже в более преклонном возрасте проводить все матчи ему мешали частые травмы, но он все равно приносил команде большую пользу.

В клубе 5-й номер провел еще следующий сезон, а перед завершением карьеры успел поиграть в КПР. На данный момент 42-летний англичанин работает в качестве телевизионного эксперта.

Джонни Эванс (Лестер) – выпускник академии МЮ на Олд Траффорд преимущественно был игроком ротации. По-настоящему раскрыться и выйти на новый уровень североирландец смог уже после перехода в ВБА.

В 2018 году Эванса за скромные 3,5 млн фунтов выкупил Лестер и получил надежного игрока и одного из лидеров нынешней команды. Интерес к 32-летнему игроку приписывал Ман Сити и другим грандам АПЛ, но вряд ли стоит ожидать его скорого ухода из команды Брендона Роджерса.

Крис Смоллинг (Рома) – как и Джонс, Смоллинг не оправдал возложенных на него надежд, хоть и выходил на поле значительно чаще. Минувшим летом англичанин довольно неожиданно решил сменить обстановку и отправился на правах аренды в Рому.

Эта встряска похоже пошла 30-летнему игроку на пользу. Он хорошо проявил себя в Роме и вскоре перешел туда на постоянной основе.

Неманья Видич (завершил карьеру) – серб добился в составе Юнайтед, наверное, практически всего, о чем мог мечтать. Однако его последние сезоны на Олд Траффорд были скорее омрачены травмами. В чемпионском сезоне капитан команды принял участие лишь в половине матчей в АПЛ.

Летом 2014-го Видич решил отправиться в Интер, но и там проявить себя в полной мере ему помешали травмы. В январе 2016-го он расторг контракт с Интером и повесил бутсы на гвоздь.

Александер Бюттнер (Нью Ингленд Революшн) – левый защитник провел два сезона в клубе и изредка выходил на поле. После голландец поиграл в московском Динамо, Андерлехте и Витессе, а в начале этого года перебрался в Нью Ингленд Революшн из МЛС.

Полузащитники

Антонио Валенсия (ЛДУ Кито) – эквадорец приходил на Олд Траффорд из Уигана в качестве атакующего игрока и использовался Фергюсоном на позиции правого вингера. Однако позже, уже находясь в более солидном возрасте, он переквалифицировался в правого защитника. Благодаря своей надежности и преданности команде в своем последнем сезоне игрок заслужил капитанскую повязку.

За десять лет в составе МЮ Валенсия отыграл 339 матчей, а с учетом матчей в футболке Уигана он провел наибольшее количество поединков в АПЛ среди всех игроков из Южной Америки.

Андерсон (завершил карьеру) – в 2007 году Фергюсон не пожалел отдать за молодого полузащитника 30 млн евро. Поначалу бразилец оправдывал его ожидания и получал регулярное игровое время, но проблемы со здоровьем не позволили ему полностью раскрыться.

После аренды в Фиорентине Андерсон перешел в Интернасьонал, где провел два неплохих сезона, и также поиграл в Куритибе. Завершал карьеру хавбек в турецком клубе Адана Демиспор, повесив бутсы на гвоздь в возрасте 32 лет.

Райан Гиггз (завершил карьеру) – абсолютная легенда Манчестер Юнайтед, который все 24 года профессиональной карьеры отдал родному клубу. Вместе с "красными дьяволами" валлиец завоевал несчетное количество трофеев и стал настоящим символом как эпохи Фергюсона, так и всего клуба. По окончании чемпионского сезона Гиггз вошел в штаб Дэвида Мойеса в качестве играющего тренера, а после увольнения шотландца работал во главе команды в качестве временного наставника.

Завершил карьеру Гиггз в возрасте 40 лет, проведя в футболке Юнайтед 963 матчей, что является рекордом в истории клуба с огромным отрывом. Он остался в клубе в качестве помощника Луи ван Гала, а позже начал самостоятельную тренерскую карьеру во главе сборной Уэльса.

Даррен Флетчер (завершил карьеру) – шотландец прошел через академию Манчестер Юнайтед и в начале нулевых стал игроком основного состава. В следующем десятилетии он постепенно начал утрачивать место в основе и покинул клуб по ходу сезона-2014/15, проведя футболке "красных дьяволов" более 300 поединков.

Полузащитник провел три сезона в Вест Бромвиче, а позже присоединился к Сток Сити. В конце прошлого сезона он повесил бутсы на гвоздь.

Майкл Каррик (завершил карьеру) – центральный полузащитник присоединился к Манчестер Юнайтед в 2006-м из Тоттенхэма и стал одним из ключевых игроков в средней линии. Практически в каждом сезоне он проводил более 40 матчей, а всего же выходил на поле в футболке "красных дьяволов" 464 раза. Сэр Алекс Фергюсон очень высоко оценивал Каррика и называл его лучшим английским игроком.

Завершил карьеру центральный полузащитник по окончании сезона-2017/18 под стоячие овации на Олд Траффорд, а после вошел в тренерский штаб клуба.

Нани (Орландо Сити) – португалец перебрался в МЮ из лиссабонского Спортинга и должен был стать вторым Криштиану Роналду. После ухода своего более именитого соотечественника вингер действительно стал играть более важную роль для команды, однако постепенно он утратил место в составе и был вынужден покинуть клуб.

Нани дважды возвращался в Спортинг, защищал цвета Фенербахче, Валенсии и Лацио. Его выступления нельзя назвать провальными, но он нигде не задерживался дольше, чем на сезон. В данный момент 34-летний игрок защищает цвета Орландо Сити.

Пол Скоулз (завершил карьеру) – еще один из легендарных воспитанников Манчестер Юнайтед, который посвятил всю свою карьеру родному клубу и добился с ним невероятных результатов. За 19 сезонов в составе команды он провел 718 матчей, что является третьим показателем в истории клуба, и записал в свой актив 155 голов.

В 2011 году Скоулз принял решение завершить карьеру, но, когда зимой 2012-го МЮ столкнулся с кадровым кризисом, он решил возобновить выступления и был в такой хорошей форме, что продолжал выступать до мая 2013-го.

Ток Клеверли (Уотфорд) – воспитанник Манчестер Юнайтед закрепился в первой команде после того, как поиграл в аренде. В чемпионском и последующем сезонах атакующий хавбек получал достаточную игровую практику и регулярно вызывался в сборную Англии.

В сентябре 2014-го Клеверли отправился в аренду в Астон Виллу, а затем два сезона провел в Эвертоне. С января 2017-го полузащитник выступает в Уотфорде, где не отличается особой стабильностью.

Эшли Янг (Интер) – карьера Янга на Олд Траффорд во многом повторяет историю Валенсии. Англичанин также приходил в команду в качестве вингера и был даже более результативным, чем эквадорец. В чемпионском сезоне он принял участие лишь в половине матче и при этом не отличился ни одним голом. Постепенно Янг перешел в защиту и мог сыграть как на правом, так и на левом, а также часто закрывал другие проблемные позиции.

В январе этого года МЮ продал 34-летнего игрока в Интер, где он успел проявить себя в короткие сроки и может вскоре подписать новое соглашение.

Синдзи Кагава (без клуба) – японский хавбек переходил в команду Фергюсона в качестве лучшего игрока Бундеслиги и двукратного чемпиона, но проявить себя в АПЛ ему не удалось. После двух невпечатляющих сезонов он вернулся в Боруссию Дортмунд, но уже выступал не настолько ярко.

Во второй половине прошлого сезона Кагава присоединился на правах аренды к Бешикташу, а прошлым летом за 3 млн евро перебрался в Сарагосу, которую вскоре покинул.

Нападающие

Уэйн Руни (Дерби) – придя на Олд Траффорд в юном возрасте, Руни сходу отлично вписался в первую команду и начал устанавливать различные бомбардирские рекорды. За годы выступлений в составе Ман Юнайтед английский форвард завоевал пять чемпионских титулов, Лигу чемпионов и множество других трофеев, а 253 забитых гола позволили ему стать лучшим бомбардиров в истории клуба.

В 2017 году он вернулся на сезон в Эвертон, где все же не сыграл важной роли, а следующим летом перебрался в Ди Си Юнайтед из МЛС. Минувшим летом Руни стал игроком Дерби и помогает бороться команде за выход в АПЛ.

Хавьер Эрнандес (Лос-Анджелес Гэлакси) – Чичарито перешел в Юнайтед в 2010-м и утвердился в вакантной после ухода Оле Гуннара Солскьяера роли "суперсаба". В первых трех сезонах мексиканец забил 50 голов, но после ухода Фергюсона утратил место в составе.

После аренды в мадридском Реале МЮ продал Эрнандеса в Байер, где он провел два успешных сезона. Выступления форварда в Вест Хэме и короткий период в Севилье были уже не такими успешными. В январе этого года 31-летний игрок перебрался в Лос-Анджелес Гэлакси.

Данни Уэлбек (Брайтон) – воспитанник "красных дьяволов", который после первых шагов в основе и аренды в Престоне и Сандерленде закрепился в составе и получал регулярное игровое время. За три сезона в первой команде англичанин провел более сотни матчей и забил 24 гола.

В 2014 году Уэлбека за 16 млн фунтов приобрел Арсенал. В лондонском клубе нападающий на новый уровень не вышел, но определенную роль в команде играл. Минувшим летом он на правах свободного агента перебрался в Уотфорд, а уже в октябре стал игроком Брайтона.

Робин ван Перси (завершил карьеру) – нидерландский форвард засиделся в Арсенале, где он не имел возможности бороться за серьезные трофеи и, как ему казалось, перерос общий уровень команды. Перед началом сезона МЮ выложил за него около 22 млн фунтов, и он полностью оправдал ожидания клуба. Ван Перси стал лучшим бомбардиром чемпионата с 26 голами и во многом стал ключевым фактором в завоевании этого титула.

В следующих сезонах он несколько сбавил обороты, и летом 2015-го его за символическую сумму приобрел Фенербахче. В 87 матчах в составе "канареек" Ван Перси забил 36 голов, но помочь команде завоевать какой-либо трофей ему не удалось. Доигрывать форвард вернулся в родной Фейеноорд, где завоевал Кубок и Суперкубок Нидерландов.