Англия

Экс-наставник Арсенала рассказал о немецком хавбеке команды.

Унаи Эмери пытался сработаться с Месутом Озилом, однако, по его мнению, немец недостаточно привержен команде.

"Он должен посмотреть на себя и на свою приверженность клубу. Я старался помочь Озилу, мне нравится работать с талантливыми футболистами, со мной они показывают лучший футбол или близки к этому".

"Хотел, чтобы Озил был важной частью команды, но его отношение и приверженность не на лучшем уровне".

"Одним из капитанов мог быть Озил, но раздевалка не хотела его видеть в этой роли. С таким отношением футболисты не могут быть капитанами. Это не мое решение, так решила команда", — приводит слова Унаи Эмери Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Арсенал не будет продлевать контракт с Месутом Озилом.