Англия

Бразилец высказал свое мнение о текущей ситуации.

Крайний полузащитник Челси Виллиан заявил, что он и многие другие футболисты скептически относятся к идее возобновления чемпионата в ближайшее время.

"Честно говоря, насколько я знаю, многим игрокам — я бы сказал, большинству — не нравится идея возвращения АПЛ прямо сейчас. Мы очень хотим вернуться, нам очень не хватает игры и делать то, что мы любим. Но для нас это должно быть безопасно. Вот как мы на это смотрим. Наше здоровье должно быть на первом месте".

"Так что сейчас игрокам не нравится идея возвращаться, пока это не станет абсолютно безопасно и комфортно. Мы до сих пор не знаем, как все будет развиваться и двигаться вперед. Надеюсь, мы узнаем в ближайшие дни. Премьер-лига собирается провести встречу, а затем они сообщат нам о следующих шагах", — цитирует Виллиана Evening Standard.

Ранее сообщалось, что бразилец, контракт которого с Челси истекает в конце сезона, близок к тому, чтобы перебраться в Арсенал.