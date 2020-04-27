Англия

Бразильский вингер может перебраться в другой клуб из Лондона.

Крайний полузащитник Челси Виллиан может продолжить выступать в английской Премьер-лиге, даже если покинет стан "пенсионеров" в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист ESPN Хорхе Никола, Арсенал является лидером в гонке за 31-летним бразильцем, контракт которого с Челси рассчитан до конца текущего сезона.

Дело в том, что сам футболист хотел бы остаться в Лондоне, о чем он неоднократно заявлял. Также Арсенал является для Виллиана предпочтительным вариантом из-за бразильцев, которые выступают в составе "канониров".

В нынешнем сезоне Виллиан провел 28 матчей в АПЛ, в которых он забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее появлялась информация об интересе к бразильскому вингеру со стороны Ромы, ПСЖ и многих других европейских клубов.

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