Англия

Гонсало Плата может переехать в АПЛ.

Как сообщает Record, Лестер и Уотфорд в будущее трансферное окно намерены побороться за крайнего полузащитника Спортинга Гонсало Плата.

По данным источника, "шершни" уже предложили лиссабонскому клубу 15 миллионов евро. Тем не менее, "зеленые львы" и вовсе оценивают 19-летнего футболиста в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Плата вышел на поле в 11 поединках в футболке Спортинга, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Уотфорд уже заключил контракт с французским защитником Папе Гуйе.