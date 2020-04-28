Французский полузащитник продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.
Папе Гуйе, фото: Скриншот
28 апреля 2020, 20:58
Уотфорд подписал Папе Гуйе, во всяком случае, об этом сообщает France Football.
21-летний футболист — перспективный полузащитник из Гавра. Он заключил предварительное соглашение с "шершнями" на пять лет.
В нынешнем сезоне до приостановки чемпионата Папе Гуйе проводил хороший сезон в Лиге 2 (25 матчей, 2 гола) под руководством Поля Ле Гуэна.
Ранее сообщалось, что игроки Уотфорда согласились на снижение зарплат.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.