Англия

Французский полузащитник продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Уотфорд подписал Папе Гуйе, во всяком случае, об этом сообщает France Football.

21-летний футболист — перспективный полузащитник из Гавра. Он заключил предварительное соглашение с "шершнями" на пять лет.

В нынешнем сезоне до приостановки чемпионата Папе Гуйе проводил хороший сезон в Лиге 2 (25 матчей, 2 гола) под руководством Поля Ле Гуэна.

Ранее сообщалось, что игроки Уотфорда согласились на снижение зарплат.

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