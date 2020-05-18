Англия

Бывший агент футболиста сообщил об интересе со стороны каталонской команды.

Мустафа Догру уверяет, что интерес к Чаглару Сеюнджю проявляет Барселона.

"Его переход в Барселону этим летом возможен. Они хотели его подписать, когда он выступал за Алтынорду. Мы договорились с представителями каталонцев, они предоставили свой план. Но мы решили принять предложение Фрайбурга по спортивным причинам".

"Считаю, что из клубов Премьер-лиги его может заполучить лишь Ливерпуль. Нельзя забывать про французские команды, например, ПСЖ", — приводит слова агента AS.

В текущем сезоне Сеюнджю провел 28 матчей в АПЛ: на его счету один гол и одна результативная передача.