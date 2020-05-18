Правоохранительные органы задержали полузащитника Челси.
КАЛЛУМ ХАДСОН-ОДОИ, GETTY IMAGES
18 мая 2020, 15:19
Каллум Хадсон-Одои попал в скандальную ситуацию, сообщает The Sun.
Источник информирует, что английский футболист познакомился с моделью в интернете, после чего пригласил ее в свой пентхаус. Не уточняется, что именно случилось с девушкой, но ей стало плохо, она была доставлена в больницу, а Каллум задержан на месте за нарушение карантина.
Примечательно, что не так давно Хадсон-Одои заразился коронавирусом, но успел вылечиться.
Напомним, что в прошлом году Каллум подписал новое соглашение с Челси, согласно которому зарабатывает порядка 120 тысяч фунтов в неделю и бонусы.