Англия

Правоохранительные органы задержали полузащитника Челси.

Каллум Хадсон-Одои попал в скандальную ситуацию, сообщает The Sun.

Источник информирует, что английский футболист познакомился с моделью в интернете, после чего пригласил ее в свой пентхаус. Не уточняется, что именно случилось с девушкой, но ей стало плохо, она была доставлена в больницу, а Каллум задержан на месте за нарушение карантина.

Примечательно, что не так давно Хадсон-Одои заразился коронавирусом, но успел вылечиться.

Напомним, что в прошлом году Каллум подписал новое соглашение с Челси, согласно которому зарабатывает порядка 120 тысяч фунтов в неделю и бонусы.