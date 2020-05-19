Англия

Французский форвард может покинуть гладбахскую Боруссию.

Нападающий Боруссии М Алассан Плеа предстоящим летом может сменить немецкую Бундеслигу на английскую Премьер-лиги.

Как сообщает Bild, в 27-летнем французе заинтересованы многие клубы высшего дивизиона Англии, среди которых выделяют Арсенал, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Лестер.

Ранее сам футболист заявлял, что мог оказаться в АПЛ, когда выступал за Ниццу, но в конечном итоге решил продолжить карьеру в Боруссии М.

В текущем сезоне Плеа провел во всех турнирах 29 поединков, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

Прошлой зимой Барселона предлагала за французского форварда 50 миллионов евро, но гладбахская Боруссия не захотела отпускать своего футболиста.