Французский форвард может покинуть гладбахскую Боруссию.
Алассан Плеа, Getty Images
19 мая 2020, 16:59
Нападающий Боруссии М Алассан Плеа предстоящим летом может сменить немецкую Бундеслигу на английскую Премьер-лиги.
Как сообщает Bild, в 27-летнем французе заинтересованы многие клубы высшего дивизиона Англии, среди которых выделяют Арсенал, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Лестер.
Ранее сам футболист заявлял, что мог оказаться в АПЛ, когда выступал за Ниццу, но в конечном итоге решил продолжить карьеру в Боруссии М.
В текущем сезоне Плеа провел во всех турнирах 29 поединков, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач.
Прошлой зимой Барселона предлагала за французского форварда 50 миллионов евро, но гладбахская Боруссия не захотела отпускать своего футболиста.