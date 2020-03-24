Каталонцы получили отказ в сделке по нападающему Боруссии М.
Алассан Плеа, getty images
24 марта 2020, 16:55
Минувшим зимним трансферным окном Барселона находилась в поисках центрального нападающего и интересовалась Алассаном Плеа из Боруссии М, сообщает Sport.es.
Каталонцы готовы были заплатить за французского нападающего 50 миллионов евро, но немецкий клуб ответил отказом.
27-летний Плеа провел в этом сезоне 28 поединков в футболке гладбахцев, забив восемь голов и сделав восемь результативных передач.
Напомним, что на французского нападающего также претендовала Боруссия из Дортмунда.