Англия

В 18-летнем игроке заинтересованы Реал, Ювентус и Интер.

Защитник молодежной команды Барселоны Хавьер Мбуямба является трансферной целью мадридского Реала, Ювентуса и Интера, однако его агент Карлос Баррос сообщил, что Челси является фаворитом в подписании его клиента.

"Почти все ведущие европейские клубы спрашивали о Хавьере. Даже мадридский Реал всерьез заинтересован, но, очевидно, это был бы весьма неоднозначный трансфер. Ювентус и Интер интересуются, как и лучшие клубы Германии и Англии".

"Однако Челси — фаворит. Мы тщательно обсудили это в прошлом году, и клуб представил очень амбициозный план для Хавьера. Фрэнк Лампард уже доказал, что он не боится давать шанс молодым игрокам, и было бы здорово перебраться именно в Челси", — приводит слова агента Football Italia со ссылкой на Voetbal International.

Ранее сообщалось, что Мбуямба недоволен своим положением в Барселоне и хочет сменить клуб в ближайшее время.