Испания

"Сливочные" следят за прогрессом Мбуямбы.

Защитник Барселоны Хавьер Мбуямба попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает издание AS.

Мбуямба недоволен своим положением в Барселоне и хочет сменить клуб в ближайшее время. Руководство "сливочных" следит за ситуацией вокруг юного центрбека и попытается заполучить его в летнее межсезонье.

В подписании 18-летнего игрока также заинтересованы Интер, Ювентус и Челси.

Мбуямба присоединился к Барселоне прошлым летом из Маастрихта. В текущем сезоне нидерландский защитник провел три матча в Юношеской лиге УЕФА.

Ранее сообщалось, что Реал также заинтересован в подписании нападающего Витории Эркулану Набиана.