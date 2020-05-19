"Сливочные" следят за прогрессом Мбуямбы.
Хавьер Мбуямба, Barcelona FC
19 мая 2020, 09:20
Защитник Барселоны Хавьер Мбуямба попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает издание AS.
Мбуямба недоволен своим положением в Барселоне и хочет сменить клуб в ближайшее время. Руководство "сливочных" следит за ситуацией вокруг юного центрбека и попытается заполучить его в летнее межсезонье.
В подписании 18-летнего игрока также заинтересованы Интер, Ювентус и Челси.
Мбуямба присоединился к Барселоне прошлым летом из Маастрихта. В текущем сезоне нидерландский защитник провел три матча в Юношеской лиге УЕФА.
Ранее сообщалось, что Реал также заинтересован в подписании нападающего Витории Эркулану Набиана.