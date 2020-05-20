Англия

Защитник Ньюкасла — о возобновлении сезона в английской Премьер-лиге.

Даниэль Роуз критически относится к тому, что в скором времени сезон в Англии продолжится.

"Люди хотят, чтобы мы снова играли в футбол, словно мы морские свинки или лабораторные крысы. К нам так относятся".

"Вероятно, они говорит, что футболисты зарабатывают большие деньги, поэтому обязаны вернуться на поле и играть".

"Я бы мог рисковать здоровьем ради развлечения людей, но, если честно, не хочу", — приводит слова Даниэля Роуза Goal.com.

Ранее сообщалось, что в АПЛ зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом.