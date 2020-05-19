Англия

Английский форвард переживает за здоровье своей семьи.

Нападающий Уотфорда Трой Дини заявил, что не выйдет из карантина, даже если английским клубам разрешат вернуться к тренировкам.

"Команда должна вернуться к тренировкам на этой неделе. Но я уже сказал, что не вернусь. Моему сыну пять месяцев и он испытывает проблемы с дыханием, не хочу рисковать его здоровьем.

Темнокожие, азиаты и люди смешанных национальностей в четыре раза больше подвержены коронавирусу, у них в два раза больше шансов на продолжительную болезнь. Я не смогу сходить к парикмахеру до середины июля, но буду должен бить мяч головой с еще 19 людьми.

Никто не сможет предоставить всю информацию о болезни, потому что ее никто не знает. Почему я должен рисковать своим здоровьем?", – приводит слова Дини BBC.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 18 поединков в футболке "шершней", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что клубам английской Премьер-лиги разрешили тренироваться в малых группах.