Английский форвард переживает за здоровье своей семьи.
Трой Дини, Getty Images
19 мая 2020, 16:12
Нападающий Уотфорда Трой Дини заявил, что не выйдет из карантина, даже если английским клубам разрешат вернуться к тренировкам.
"Команда должна вернуться к тренировкам на этой неделе. Но я уже сказал, что не вернусь. Моему сыну пять месяцев и он испытывает проблемы с дыханием, не хочу рисковать его здоровьем.
Темнокожие, азиаты и люди смешанных национальностей в четыре раза больше подвержены коронавирусу, у них в два раза больше шансов на продолжительную болезнь. Я не смогу сходить к парикмахеру до середины июля, но буду должен бить мяч головой с еще 19 людьми.
Никто не сможет предоставить всю информацию о болезни, потому что ее никто не знает. Почему я должен рисковать своим здоровьем?", – приводит слова Дини BBC.
В текущем сезоне 31-летний игрок провел 18 поединков в футболке "шершней", отличившись шестью голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что клубам английской Премьер-лиги разрешили тренироваться в малых группах.