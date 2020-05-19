Англия

Премьер-лига провела тестирование на COVID-19 во всех клубах первого дивизиона Англии.

Футболисты и персонал всех клубов английской Премьер-лиги 17 и 18 мая прошли обязательное тестирование на наличие в организме коронавируса.

Как сообщает официальный сайт Премьер-лиги, в общей сложности 748 игроков и сотрудников клубов сдали тест, по итогам которого только у шести из них выявили положительный результат.

В связи с этим, все, у кого выявили COVID-19, следующие семь дней должны находиться в самоизоляции в целях обеспечения безопасности.

Также утверждается, что положительные тесты сдали только в трех клубах английской Премьер-лиги. В каких именно — не уточняется.

Ранее сообщалось, что командам АПЛ разрешили тренироваться в малых группах. Несмотря на это, весь следующий сезон чемпионата Англии может пройти без зрителей.