Англия

Тренер высказался о старте Бундеслиги.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что смотрел Рурское дерби и остался доволен возвращению Бундеслиги.

"Послушайте, мне это нравится. В этом плане я странный человек; когда я смотрю футбол — другие игры, а не наши игры — я смотрю их большую часть времени без звука, потому что я не хочу слышать комментарии, я просто интересуюсь игрой"

"Так что теперь для меня совершенно нормально смотреть футбольные поединки без болельщиков. Мне нравится сама игра, мне интересно, что они делают, и тому подобное.

"Я знаю, футбол за закрытыми дверями, конечно, это не то же самое. Почему мы должны постоянно упоминать об этом? Почему вы всегда думаете о том, чего у нас не может быть на данный момент? Пользуйтесь и радуйтесь тому, что мы имеем", — цитирует Клоппа Goal.

Ранее немецкий специалист заявил, что игроки и тренерский штаб "красных" сдали тест на коронавирус.