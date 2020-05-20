Вингер Борнмута может сменить прописку в межсезонье.
Райан Фрейзер, getty images
20 мая 2020, 10:26
Крайний полузащитник Борнмута Райан Фрейзер в будущее трансферное окно может стать объектом борьбы между Кристал Пэлас и Тоттенхэмом, сообщает Express.
Отмечается, что контракт футболиста с "вишенками" истекает в конце нынешнего сезона, и игрок намерен попробовать свои силы в другом клубе АПЛ.
По данным источника, "шпоры" могут уступить "орлам" Фрейзера, так как в услугах вингера не особо заинтересован главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо.
В текущем сезоне футболист отыграл 32 матча, отличившись 1 голом и 4 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что за Фрейзера также может побороться еще один лондонский клуб — Арсенал.