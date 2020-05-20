Англия

Вингер Борнмута может сменить прописку в межсезонье.

Крайний полузащитник Борнмута Райан Фрейзер в будущее трансферное окно может стать объектом борьбы между Кристал Пэлас и Тоттенхэмом, сообщает Express.

Отмечается, что контракт футболиста с "вишенками" истекает в конце нынешнего сезона, и игрок намерен попробовать свои силы в другом клубе АПЛ.

По данным источника, "шпоры" могут уступить "орлам" Фрейзера, так как в услугах вингера не особо заинтересован главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо.

В текущем сезоне футболист отыграл 32 матча, отличившись 1 голом и 4 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что за Фрейзера также может побороться еще один лондонский клуб — Арсенал.