Англия

Клубы могут обменяться французскими футболистами.

Руководство Арсенала осведомлено о желании мадридского Атлетико пригласить в команду нападающего Александра Ляказетта, сообщает AS.

По данным источника, "матрасники" могут предложить лондонцам обменять французского форварда на вингера Томаса Лемара. Отмечается, что "канониры" готовы рассмотреть этот вариант, чтобы избежать лишних финансовых трат в условиях кризиса.

Действующий контракт Ляказетта с лондонским клубом рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне 28-летний нападающий провел 26 поединков в футболке Арсенала, отличившись девятью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что в стан "канониров" также может перейти еще один игрок Атлетико — Томас Партей.