Англия

Игрок подписал годичное соглашение с клубом.

Манчестер Юнайтед продлил соглашение с защитником Максом Тэйлором, сообщает официальный сайт английского клуба.

Молодой игрок поставил подпись под годичным соглашением с "красными дьяволами".

Тэйлор занимался в академии Манчестер Юнайтед с 14-летнего возраста. В первой половине сезона 20-летний футболист провел 6 поединков в молодежной команде МЮ, а в январе перешел на правах аренды в Столибридж Селтик.

В 2018 году у Тэйлора был обнаружен рак яичка, но ему удалось справиться с болезнью.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед оставит в аренде Санчеса и Смоллинга до конца сезона.