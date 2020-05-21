Игрок подписал годичное соглашение с клубом.
Макс Тэйлор, manutd.com
21 мая 2020, 09:25
Манчестер Юнайтед продлил соглашение с защитником Максом Тэйлором, сообщает официальный сайт английского клуба.
Молодой игрок поставил подпись под годичным соглашением с "красными дьяволами".
Тэйлор занимался в академии Манчестер Юнайтед с 14-летнего возраста. В первой половине сезона 20-летний футболист провел 6 поединков в молодежной команде МЮ, а в январе перешел на правах аренды в Столибридж Селтик.
В 2018 году у Тэйлора был обнаружен рак яичка, но ему удалось справиться с болезнью.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед оставит в аренде Санчеса и Смоллинга до конца сезона.