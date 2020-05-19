Англия

"Красные дьяволы" продлят аренды всех игроков, выступающих в других клубах.

Руководство Манчестер Юнайтед приняло решение продлить аренду своих футболистов, которые защищают цвета других команд, до завершения текущего сезона. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, "красные дьяволы" готовы пойти на уступки и позволить доиграть своим игрокам нынешнюю кампанию, невзирая на истечение арендных соглашений в конце июня этого года.

Таким образом, нападающий Алексис Санчес продолжит выступать за Интер, а защитник Крис Смоллинг — за Рому.

Также сезон-2019/20 за Шеффилд Юнайтед доиграет голкипер Дин Хендерсон, несмотря на то, что его команда является прямым конкурентом Манчестер Юнайтед в борьбе за еврокубковую зону.