Англия 21 мая 2020, 11:13 В Сети появилась новая домашняя форма Арсенала Компания Adidas подготовила для лондонского клуба новый комплект экипировки. Предполагаемая форма Арсенала, фото: Footy Headlines 21 мая 2020, 11:13 Образец предполагаемой формы Арсенала на следующий сезон появился в Сети. Портал Footy Headlines опубликовал фотографии нового комплекта экипировки лондонского клуба. Форма выполнена в привычных для "канониров" белом и красном цветах, но с использованием зигзагообразного узора. Ранее сообщалось, что в Сети появилась новая домашняя форма Ливерпуля от компании Nike. Команды Арсенал Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте