Англия

Компания Adidas подготовила для лондонского клуба новый комплект экипировки.

Образец предполагаемой формы Арсенала на следующий сезон появился в Сети. Портал Footy Headlines опубликовал фотографии нового комплекта экипировки лондонского клуба.

Форма выполнена в привычных для "канониров" белом и красном цветах, но с использованием зигзагообразного узора.

Ранее сообщалось, что в Сети появилась новая домашняя форма Ливерпуля от компании Nike.