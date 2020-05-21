Англия

Руководство и тренерский штаб поддерживает французского хавбека.

Ранее стало известно, что Челси разрешил Нголо Канте не тренироваться с командой. 29-летний футболист опасается за свое здоровье из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает ESPN, "синие" не будут оказывать давления на футболиста. Он вернется к тренировочному процессу, когда посчитает нужным.

Делом в том, что два года назад брат Канте умер от сердечного приступа и игрок обеспокоен влиянием вируса на себя и семью.

Канте сам пока не знает, когда будет готов вернуться к тренировкам.

Напомним, что Челси вернулся к занятиям 19 мая, а игроки тренируются в малых группах.