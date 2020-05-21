Англия

Французский хавбек переживает за свое здоровье на фоне пандемии коронавируса.

Полузащитник Челси Нголо Канте получил разрешение от руководства временно не посещать общие тренировки с командой, которые возобновились 19 мая при соблюдении мер предосторожности. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, 29-летний француз опасается за свое здоровье из-за возможного возобновления сезона в английской Премьер-лиге.

Учитывая шесть случаев заражения коронавирусом среди 748 игроков и сотрудников клубов АПЛ, Челси поддержал Канте и разрешил ему пропустить последние занятия с командой, которые прошли 20 мая.

Напомним, ранее Челси объявил о продлении контрактов с голкипером Вилли Кабальеро и форвардом Оливье Жиру.