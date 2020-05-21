Англия

Капитан рассказал о подготовке "красной" команды.

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон рассказал, как проходит подготовка команды к вероятной завершающей фазе сезона.

"Мы должны поддерживать уровень физической подготовки как можно выше, и нам была предоставлена ​​программа от клуба, которая была очень полезна для нас, чтобы попытаться поддерживать какую-то общую физическую форму".

"Это было действительно полезно для нас, и я думаю, что многие ребята будут на приличном уровне физической подготовки, поэтому, когда придет время, когда нам нужно играть в поединках, я уверен, что мы будем готовы".

"Мы хотим быть уверенными, что сумеем демонстрировать то, на чем остановились, и продолжим выступать на самом высоком уровне, что, оглядываясь назад, было невероятно в течение длительного периода времени", — цитирует Хендерсона Goal.

Ранее сообщалось, что к полноценным командными тренировкам помимо Ливерпуля также вернулся Манчестер Юнайтед.