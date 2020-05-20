Англия

Команды АПЛ начали подготовку к возобновлению сезона.

Ливерпуль и Манчестер Юнайтед вышли из карантина и вернулись к командным тренировкам, информирует Sky Sports.

Игроки обоих клубов успешно прошли тестирование на коронавирус и смогли приступить к занятиям. Они начали выполнять первую фазу тренировочной работы в небольших группах.

Так, в Ливерпуле на первую тренировку приехало 10 человек, а по завершении занятий в их группе на базу должны были приехать 10 других футболистов.

Также к тренировкам в ближайшее время должны вернуться Челси, Ньюкасл и Вест Хэм.

Напомним, в АПЛ провели тестирование на коронавирус среди всех игроков и работников клубов и выявили шесть случаев заражения.