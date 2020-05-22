Англия

Полузащитник продолжит выступать за коллектив Шона Дайча и в следующем сезоне.

Робби Брэди согласовал новую сделку с Бернли, сообщил официальный сайт "бордовых".

28-летний футболист заключил контракт до июня 2021 года. Предыдущее соглашение завершалось 30 июня.

Брэди пополнил состав Бернли из Норвича в январе 2017 года: с тех пор он отыграл 63 матча за команду, забив 5 голов и отличившись 8 ассистами.

Помимо Норвича и Бернли, Брэди также выступал за Манчестер Юнайтед и Халл.

Ранее сообщалось, что у тренера Бернли выявили коронавирус.