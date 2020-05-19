Англия 19 мая 2020, 22:59 У тренера Бернли выявили коронавирус У помощника главного тренера "бордовых" тест показал позитивный результат. Фото: Скриншот 19 мая 2020, 22:59 Иэн Воан заразился коронавирусом, сообщил официальный сайт Бернли. Так как болезнь проходит без симптомов, он проведет семь дней на самоизоляции. Отмечается, что в Бернли тест на коронавирус был проведен всем: игрокам, персоналу и тренерам. Ранее сообщалось, что в АПЛ зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом. Команды Бернли Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте