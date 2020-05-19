Англия

У помощника главного тренера "бордовых" тест показал позитивный результат.

Иэн Воан заразился коронавирусом, сообщил официальный сайт Бернли.

Так как болезнь проходит без симптомов, он проведет семь дней на самоизоляции.

Отмечается, что в Бернли тест на коронавирус был проведен всем: игрокам, персоналу и тренерам.

Ранее сообщалось, что в АПЛ зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом.