Англия

"Вишни" не намерены продлевать соглашение с 24-летним футболистом.

Джордон Айб не нужен Борнмуту, сообщил Sky Sports.

По информации источника, 24-летний футболист покинет клуб свободным агентом 1 июля. Даже, если сезон будет продлен до августа, "вишни" не предоставят Айбу новое соглашение.

Вингер пополнил состав Борнмута в 2016 году из Ливерпуля. Тогда за него заплатили 16 миллионов фунтов.

В общей сложности Айб провел за коллектив Эдди Хау 44 матча в АПЛ, но забил лишь три гола.

Отметим, что, весьма вероятно, Борнмут также покинут свободными агентами Райан Фрейзер, Чарли Дэниелс, Эндрю Серман, Саймон Фрэнсис, Артур Боруц и Брэд Смит.