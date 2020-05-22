"Вишни" не намерены продлевать соглашение с 24-летним футболистом.
Джордон Айб, Getty Images
22 мая 2020, 00:35
Джордон Айб не нужен Борнмуту, сообщил Sky Sports.
По информации источника, 24-летний футболист покинет клуб свободным агентом 1 июля. Даже, если сезон будет продлен до августа, "вишни" не предоставят Айбу новое соглашение.
Вингер пополнил состав Борнмута в 2016 году из Ливерпуля. Тогда за него заплатили 16 миллионов фунтов.
В общей сложности Айб провел за коллектив Эдди Хау 44 матча в АПЛ, но забил лишь три гола.
Отметим, что, весьма вероятно, Борнмут также покинут свободными агентами Райан Фрейзер, Чарли Дэниелс, Эндрю Серман, Саймон Фрэнсис, Артур Боруц и Брэд Смит.