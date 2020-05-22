Англия

Защитник рассказал о работе с норвежским специалистом.

Крайний защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу высказал свое мнение о сотрудничестве с главным тренером команды Оле-Гуннаром Солскьяером.



"Какое влияние? Огромное. Он очень помог мне на поле, но, тем более, он оказал одно из самых больших влияний вне поле, в том, как он обращается с игроками".

"Он знает, что нужно футболистам. У меня была трудная пара лет, прежде чем он пришел. Может быть, он понял это и знал, что мне нужно. Он действительно помог мне обрести уверенность. Солскьяер, очевидно, верит в меня, он говорит мне об этом. Это уверенность, которая нужна вам как игроку: чтобы менеджер верил в вас", — цитирует Шоу Goal.

Ранее защитник оценил перспективы молодого нападающего Юнайтед Мейсона Гринвуда.