Англия

Английский фулбек высоко оценил потенциал молодого нападающего.

Нападающий МЮ Мейсон Гринвуд стал настоящим открытием нынешнего сезона английской Премьер-лиги и Лиги Европы. Уже в 18 лет англичанин провел 37 матчей на взрослом уровне, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста, чем заслужил доверие со стороны главного тренера Оле-Гуннара Солскьяера.

Защитник "красных дьяволов" Люк Шоу также отметил прогресс своего юного одноклубника и заявил, что тот может стать новым Робином ван Перси для Манчестер Юнайтед.

"Мейсон провел фантастический первый сезон за первую команду. Он, безусловно, истинный бомбардир. В этом сезоне, даже если Мейсон не попадает в старт, он забивает голы. Его статистика великолепна. Для такого молодого футболиста, который проводит первую кампанию на взрослом уровне, он блестяще справился".

"Гринвуду еще многому нужно учиться, но если он продолжит ежедневно усердно работать, стараться изо всех сил, то я не понимаю, почему он не может стать новым Робином ван Перси или другим форвардом подобного типа, который забьет для нас еще множество голов", — приводит слова Шоу официальный сайт МЮ.

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия заинтересована в Мейсоне Гринвуде и пыталась оформить его трансфер прошлым летом, но Манчестер Юнайтед ответил категорическим отказом.